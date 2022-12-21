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وزير التربية يكشف عن موعد انتهاء عملية إدماج 60 ألف أستاذ

الشروق أونلاين
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وزير التربية يكشف عن موعد انتهاء عملية إدماج 60 ألف أستاذ
أرشيف
وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد

كشف وزير التربية الوطنية، عبد الحكيم بلعابد الثلاثاء، أن عملية ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد التي أقرها الرئيس تبون ستنتهي شهر فيفري 2023 على أقصى تقدير.

وقال بلعابد خلال حفل نظم بمناسبة الاحتفالات المخلدة للذكرى الـ 60 للاستقلال “أن عملية ترسيم ما يقارب 60 ألف أستاذ متعاقد، التي أقرها الرئيس تبون ستكتمل كأقصى حد شهر فيفري 2023, مع حفظ المناصب المخصصة لخريجي المدارس العليا للأساتذة”.

وذكّرت وزارة التربية الوطنية يوم الثلاثاء في بيان، أن “الأولية المطلقة” في توظيف الأساتذة والمعلّمين تكون لخرّيجي المدارس العليا للأساتذة.

وأكد البيان في هذا السياق، أن عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين، لا تمسّ بالمناصب المخصّصة والمحجوزة لفائدة خرّيجي مدارس الأساتذة بشكل سنوي.

وجاء في بيان الوزارة:

تطمئن وزارة التربية الوطنية كل خرّيجي المدارس العليا للأساتذة، أن عملية الترسيم الفوري للأساتذة المتعاقدين، لا تمسّ إطلاقا بالتزامات الوزارة الخاصة بالتوظيف السنوي لخرّيجي المدارس.

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