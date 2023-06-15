وزير التربية يكشف موعد إعلان نتائج البكالوريا

تحدث وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد يوم الخميس، عن موعد إعلان نتائج امتحانات شهادة البكالوريا دورة 2023، التي جرت في ظروف “جيّدة”، حسبه.

جاء ذلك في تصريح للوزير بلعابد لدى إشرافه على اختتام أشغال طباعة مواضيع البكالوريا، بخروج الفريق المطلّف بإعداد أسئلة الامتحانات.

وقال الوزير:”امتحان البكالوريا جرى في ظروف جيدة، بفضل تجند الجميع. من قطاعات وزارية مختلفة، وسلطات أمنية وعسكرية لإنجاحه”.

وأضاف يقول:”لم تسجّل أية أخطاء في مواضيع الامتحانات”. مؤكدا أن جميع الأسئلة “قد تناولت الدروس التي تلقاها التلاميذ بالأقسام وضمن البرنامج المقرر”.

وقد أشاد الوزير بالمناسبة “بالانضباط والدقة والالتزام في العمل، الذي تميز به الفريق المشرف على إعداد وطباعة هذه المواضيع، بعد قضائهم نحو 40 يوما منعزلين عن العالم الخارجي”.

أما نتائج البكالوريا فستكون متاحة في حدود 20 جويلية المقبل، يقول الوزير. حيث سيشرع في عملية التصحيح بعد الانتهاء من إغفال أوراق الامتحانات على مستوى مراكز التجميع.