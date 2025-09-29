-- -- -- / -- -- --
وزير التربية يُحذر: خطر ثلاثي يهدد صحة التلاميذ

وزير التربية يُحذر: خطر ثلاثي يهدد صحة التلاميذ

حذر وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، الإثنين، من “خطر ثلاثي” يهدد صحة التلاميذ في الوسط المدرسي، يتمثل في الاستخدام المفرط للشاشات، المحتوى الرقمي غير المراقب، والمخدرات والمؤثرات العقلية.

وأكد سعداوي في كلمة له خلال انطلاق فعاليات اليوم الوطني للصحة المدرسية في طبعته الأولى بجامع الجزائر، أن المخدرات “خطر زاحف” يجب الوقوف له بالمرصاد، كاشفا عن وجود تلاميذ تقدموا إلى إدارات مؤسساتهم للإبلاغ عن حيازتهم لمؤثرات عقلية.

وفي هذا السياق، قال الوزير إن مصالحه تعمل بالتنسيق مع وزارة الصحة من أجل تسطير أهداف مشتركة لترسيخ ثقافة الصحة داخل المؤسسات التربوية.

ودعا الوزير الأساتذة، باعتبارهم الركيزة الأساسية في المنظومة التربوية، إلى غرس قيم الصحة في سلوكيات التلاميذ، والعمل على ترسيخها. كما وجه نداءً للتلاميذ أنفسهم، مطالبًا إياهم بأن يجعلوا من السلوك الصحي سمة تميزهم داخل المدرسة وخارجها.

الوزير حث كذلك أولياء التلاميذ على متابعة أبنائهم ومراقبة محافظهم بشكل دائم، ودعم ومساندة الأسرة التربوية في مهامها.

