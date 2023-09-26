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الجزائر

وزير التشغيل: إلغاء كل عروض العمل التي تجاوزت هذا الأجل

الشروق أونلاين
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وزير التشغيل: إلغاء كل عروض العمل التي تجاوزت هذا الأجل
ح.م

أمر وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، الثلاثاء من ولاية تيارت بإلغاء كل عروض التشغيل التي تجاوز أجلها 3 أشهر.

وخلال زيارة عمل وتفقد قادته إلى ولاية تيارت، أسدى الوزير بن طالب تعليمة تقضي بإلغاء كل عرض عمل يتجاوز أجله ثلاثة أشهر من تاريخ عرضه.

ويهدف القرار حسب ما أكده المسؤول الأول عن القطاع لتمكين طالبي الشغل من الاستفادة الفعلية من مناصب العمل المعروضة.

من جهة أخرى، وحسب بيان للوزارة استمع بن طالب بقاعة المحاضرات للمكتبة المركزية لجامعة ابن خلدون لعرض حول حصيلة نشاطات قطاع التشغيل بالولاية.

كما أشرف الوزير بالمناسبة على تسليم مقررات ومحاضر تنصيب تتعلق بإدماج مستفيدين في إطار جهازي المساعدة على الادماج المهني والادماج الاجتماعي للشباب حاملي الشهادات.

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