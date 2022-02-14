وزير التعليم العالي: إلغاء شرط كشف بي سي أر في مسابقات الدكتوراه

أعلن وزير التعليم العالي و البحث العلمي عبد الباقي بن زيان، الاثنين، إلغاء شرط إجراء استظهار وثيقة الكشف عن كوفيد-19 (بي سي أر) بالنسبة للمترشحين لمسابقة الالتحاق بالطور الثالث (دكتواره)

وكانت وزارة التعليم العالي أعلنت قبل أيام، أنه يتعين على المشاركين في مسابقة الدكتوراه التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي ومن بينها تقديم نتيجة سلبية لفحص كورونا.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أنه تبعا للعدد الكبير المسجل للمترشحين لهذه المسابقة فقد تم التأكيد على ضرورة الإلتزام بقواعد البروتوكول الصحي وكذا البروتوكول الخاص بالمؤسسة.

وأكد البيان أنه تم ضبط مجموعة من التدابير الصحية والتي تضمن ضرورة تقديم الحماية للمترشحين للمسابقة منها ضرورة استظهار نتيجة فحص ذات الصلة بفيروس كورونا لا تتعدى صلاحيته 72 ساعة، من موعد إنطلاق المسابقة بالنسبة لإختبار “بي سي آر” أو 24 ساعة بالنسبة لإختبار المستضد السريع.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الإجراءات تهدف بالتكفل المناسب حتى بالنسبة للمترشحين المصابيين بفيروس كورونا، الذين يحق لهم إجراء المسابقات.

تأجيل مسابقات الدكتوراه.. مسؤول بوزارة التعليم العالي يوضح

وفي 28 جانفي 2022، أكد البروفيسور بوعلام سعيداني المدير العام للتعليم والتكوين العاليين، عدم وجود تعديل أو تأجيل في تاريخ مسابقات الدكتوراه لهذا العام.

وأوضح سعيداني، الجمعة، في حوار لإذاعة سطيف أن المسابقات ستُجرى في آجالها المحددة من 20 فيفري الى 20 مارس 2022 وأن التحضيرات تجرى على قدم وساق لانجاح هذه العملية.

عن قرار استئناف الامتحانات والدراسة حضوريا قال المتحدث أنه جاء بعد لقاء تشاوري علمي حفاظا السنة الدراسية الجامعية بعد استبدال النشاطات البداغوجية حضوريا الى عن بعد.

وأكد سعيداني أنه تقرر العودة الى التعليم الحضوري بالتفويج لكل المؤسسات مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي والبيداغوحي.

وأوضح أن الجامعة سجلت أعدادا كبيرة من اصابات الطلبة والاساتذة في الاسبوع الماضي، تم التعامل معها بصفة موضوعية، مطمئنا الاسرة الجامعية ان الغيابات مبررة وتؤخذ بعين الاعتبار .

وأوضح المتحدث أن كل من تغيب عن الامتحانات بسبب المرض سَتُعاد له امتحانات تعويضية وليست استدراكية .

وتابع قائلا “ضروري إتمام السنة الجامعية وتكييف جميع النشاطات حسب المعطيات الصحية المتوفرة ونحن على أبواب السداسي الثاني، وننهي السنة الجامعية في ظروف جيدة” .