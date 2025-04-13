وزير التعليم العالي التونسي في زيارة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، منذر بلعيد، اليوم الأحد، 13 أفريل، بزيارة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

واطلع وزير التعليم العالي التونسي، مرفوقا بالأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، على مرافق الجامعة، حيث كانت الانطلاقة من المدرج الذي يتسع لألفي مقعد والمجهز بأحدث المعدات التقنية، وفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية.

كما اطلع الوزير التونسي على الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية التي تعتمد على جودة ودقة عالية في البحث، لينتقل بعدها إلى كلية الهندسة المدنية أين اطلع على مخابر معالجة المياه.

كما توقف الوفد عند محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة للجامعة، والتي تستفيد من خدماتها بلدية باب الزوار، إلى جانب احتضانها لتربصات الطلبة في ذات المجال، وفقا لذات المصدر.