-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

وزير التعليم العالي التونسي في زيارة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا

الشروق أونلاين
  • 171
  • 0
وزير التعليم العالي التونسي في زيارة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
وكالة الأنباء الجزائرية
جانب من الزيارة.

قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي التونسي، منذر بلعيد، اليوم الأحد، 13 أفريل، بزيارة إلى جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا.

واطلع وزير التعليم العالي التونسي، مرفوقا بالأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الحكيم بن تليس، على مرافق الجامعة، حيث كانت الانطلاقة من المدرج الذي يتسع لألفي مقعد والمجهز بأحدث المعدات التقنية، وفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية.

كما اطلع الوزير التونسي على الأرضية التقنية للتحاليل الفيزيائية والكيميائية التي تعتمد على جودة ودقة عالية في البحث، لينتقل بعدها إلى كلية الهندسة المدنية أين اطلع على مخابر معالجة المياه.

كما توقف الوفد عند محطة معالجة وتصفية المياه المستعملة للجامعة، والتي تستفيد من خدماتها بلدية باب الزوار، إلى جانب احتضانها لتربصات الطلبة في ذات المجال، وفقا لذات المصدر.

مقالات ذات صلة
إصدار الصيغة النهائية لميثاق اقتصاد الماء قريبا

إصدار الصيغة النهائية لميثاق اقتصاد الماء قريبا

حج 2025.. البعثة الجزائرية تضم 114 عضواً و6.5 طنًا من الأدوية

حج 2025.. البعثة الجزائرية تضم 114 عضواً و6.5 طنًا من الأدوية

جمارك مطار وهران تحبط محاولة تهريب 17,530 أورو غير مصرح بها

جمارك مطار وهران تحبط محاولة تهريب 17,530 أورو غير مصرح بها

عطاف يجري محادثات مع نظرائه من كرواتيا وتشاد (فيديو)

عطاف يجري محادثات مع نظرائه من كرواتيا وتشاد (فيديو)

بلمهدي يبحث سبل التعاون في مجال الشأن الديني مع وفد صيني رفيع

بلمهدي يبحث سبل التعاون في مجال الشأن الديني مع وفد صيني رفيع

لا حلّ في الصحراء الغربية إلا باستفتاء تقرير المصير

لا حلّ في الصحراء الغربية إلا باستفتاء تقرير المصير

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد