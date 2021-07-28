وزير التعليم العالي السابق مازال متمسكا بمشروعه لتعميم الإنجليزية عبر الجامعات

كشف وزير التعليم العالي السابق، الطيب بوزيد، مساء الثلاثاء، عن تمسكه بمشروعه الرامي لتعميم استعمال الإنجليزية عبر الجامعات، والذي بدأه منذ حوالي 3 سنوات.

وقال بوزيد من خلال منشور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، إن المشروع الذي بدأه في العام 2019 تطور وتهيكل بشكل جيد للغاية بفضل الدعم القيم لنظرائهم الأمريكيين من جامعة كولومبيا، حيث لفت إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية قدمت تمويلات قيّمة بلغت ما يقارب نصف مليون دولار.

وأضاف بأنه يحتاج العون في المرحلة الحالية لاستكمال مشروعه، وذلك فقط من خلال الولوج إلى الرابط: www.benboulaid.net ، و الإجابة على بعض الإستبيانات على الانترنت.

عن البداية قال الوزير السابق: “لقد مرت الآن ثلاث سنوات منذ أن نجحنا في مشروع “تعزيز استعمال الإنجليزية في الجامعات الجزائرية” على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن دواعي الشرف والحظوة أننا كنا ممن بادر بتصميم وإطلاق هذا المشروع الضخم الذي يعتبر ثورة لغوية، وهذا كان بفضل الدعم الكامل الذي تلقيناه من قِبل الطلبة والأساتذة، ولازلنا نتذكر كم كان التحدي شاقا”.

وأضاف: “واجهنا وتخطينا جميع القيود البيروقراطية عند إطلاقنا للحملة الإعلامية،كما أننا نتذكر كيف انتشرت الفكرة بسرعة فائقة في عام 2019. هذه الفترة -كما يتذكرها معظمكم- تميزت بالحراك السلمي والأصيل في الجزائر. حينها تفضلنا باقتراح اختيار تاريخ رمزي لهذه المناسبة، وكان التاريخ المراد هو ذكرى الاحتفال بعيد استقلال وطننا”.

أما بخصوص مدى تقبل المشروع في مجتمعنا فقال: “تبنى غالبية طلاب الجامعات وعموم الشعب الجزائري المشروع بنسبة حوالي 94%، وكانت تذاع على جميع القنوات التلفزيونية والإذاعات الوطنية والجرائد وكذلك على وسائل الإعلام الدولية.. لقد كان أمرا عظيما! … كان رسميًا … جعلناه علنًا … وأصبح المشروع أخيرًا على الإنترنت … نجاح باهر!”.

وأوعز بوزيد النجاح المحقق في 2019 إلى الحماس الحقيقي حينها، وكذا مدى قوة وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساعدت في حملات الدعاية، للاستطلاع الوطني، كما عبر عن سعادته لرؤية زملاء يستلمون المشعل، ويساهمون في الأمر برمته، والذي أصبح مشروعًا هادفا، غايته:

تعزيز تدريس اللغة الإنجليزية في ميدان التعليم العالي بالجزائر.

يذكر أن وزارة التعليم العالي كانت قد طرحت استفتاء في شهر جويلية من العام 2019 حول تطوير استخدام الإنجليزية في سلك الدكتوراه، وجاءت النتائج موافقة بنسبة فاقت 94 بالمائة، ثم وسّعت الاستفتاء ليشمل كل مراحل التعليم الجامعي والمعاهد التابعة له، وجاءت النتائج لصالح تعميم تعليم الإنجليزية في كل الأطوار الجامعية والمعاهد بنسبة فاقت 93 بالمائة.