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الجزائر

وزير التعليم العالي: مستقبلنا مرهون بمعارفنا العلمية

عادل.ف
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وزير التعليم العالي: مستقبلنا مرهون بمعارفنا العلمية

طالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، بضرورة تثمين نتائج البحث ونقلها لخدمة المجتمع في شتى المجالات.

وفي كلمة ألقاها بداري، بمناسبة أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والتكنولوجي، شدّد على أهمية الوصول الى ابتكار ونتائج ابتكار تغذي التجديد الصناعي في البلاد، والاستجابة لمختلف التحديات التي تواجهها الجزائر، عن طريق وضع آليات البحث والتطوير اللازمة لذلك.

وقال الوزير، إن مستقبلنا مرهون بمعارفنا وكلما طورنا هذه المعارف حققنا الانتعاش الاقتصادي المرجو، مخاطبا الباحثين الآكاديميين بالقول، إن الجزائريين يراهنون عليكم أيها الباحثون، من اجل المحافظة على العلم والبحث العلمي والمعرفة ونقلها من جيل إلى جيل.

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