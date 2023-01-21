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وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل نظيره الليبي

الشروق أونلاين
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وزير التعليم العالي والبحث العلمي يستقبل نظيره الليبي
ح.م
الوزير بداري يستقبل نظيره الليبي

استقبل وزير التعليم العالي والبحث العلمي كمال بداري يوم السبت، نظيره الليبي عمران القيب، لدى وصوله إلى الجزائر على رأس وفد وزاري هامّ، في زيارة عمل تمتد إلى غاية الثلاثاء.

وحسب بيان للوزارة، فإن زيارة الوزير الليبي إلى الجزائر “تأتي تكريسا لأواصر الأخوة والعلاقة التاريخية المتميزة التي تجمع البلدين، والشعبين الشقيقين”.

“كما تشكل هذه الزيارة فرصة لتعزيز وتكثيف وتوسيع التعاون والتبادل، في مجالات التعليم والتكوين والبحث في مختلف ميادين العلوم والتكنولوجيا”.

وسيطوف القيب والوفد المرافق له في في هذه الزيارة، بكلّ من جامعة الجزائر بن يوسف بن خدة، وجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار، ومركز تنمية التكنولوجيات المتطورة.

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