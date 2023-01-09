وزير التعليم العالي يؤكد على تحسين الخدمات الجامعية

تدشين مطعم جامعي مركزي بالعاصمة

شدد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الاثنين بالجزائر العاصمة، على ضرورة تحسين مستوى الخدمات الجامعية حتى يتمكن الطالب من تقديم نتائج علمية جيدة وجعله يساهم في بناء الجزائر الجديدة وتحقيق التنمية.

واعتبر الوزير في تصريح عقب تدشينه مطعما جامعيا مركزيا بجامعة الجزائر 3، أن تسهيل وتحسين مستوى الخدمات الجامعية “عامل مهم” لتمكين الطلبة من “تحقيق الامتياز”، مشيرا إلى أن هذا المطعم الذي عرف عملية تهيئة واسعة النطاق يتسع لـ800 مقعد ويقدم أزيد من 3 آلاف وجبة غذائية ساخنة يوميا.

وأشار بداري بأن هذا المطعم جهز بوسائل حديثة من شأنها التخفيف من الطوابير، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات الجامعية لصالح الطالب الذي يعد أولوية قطاع التعليم العالي.

كما أفاد بأنه سيتم إلى غاية جوان 2024 إنجاز أربع منصات رقمية لترقية مستوى الخدمات الجامعية سواء في مجال الإطعام أو الإيواء أو النقل في إطار عملية تعميم رقمنة الخدمات الجامعية.

من جهته، أكد المدير العام للخدمات الجامعية، فيصل هنين، على أن فتح هذا المطعم بجامعة الجزائر 3 سيخفف من عناء تنقل الطلبة للمطاعم العمومية، مشيرا إلى مواصلة تدشين مثل هذه المرافق بمختلف المؤسسات الجامعية على المستوى الوطني.

وأبرز هنين أهمية ترقية مختلف الخدمات الجامعية بإدراج الرقمنة، مذكرا بتطبيقة “ماي باس” التي يتم من خلالها استعمال الهواتف الذكية لمعرفة مسار تحرك الحافلات من وإلى الجامعة.