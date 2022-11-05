وزير التعليم العالي يعلن إطلاق مدرسة عليا لتكنولوجيات الطائرات المسيرة

أعلن أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، عن إطلاق مشروع مدرسة عليا لتكنولوجيات الطائرات المسيرة شهر سبتمبر من السنة الجامعية المقبلة ، وقد تم اختيار مكان انجازها بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله بالجزائر العاصمة ، وأشار الوزير إلى ان مصالحه تعمل حاليا على إعداد برامج هذه المدرسة من جميع الجوانب قبل إطلاقها بعد إتمام كل الترتيبات اللازمة .

وابرز وزير التعليم العالي على هامش زيارته رفقة وزير اقتصاد المعرفة و المؤسسات الناشئة و المؤسسات المصغرة ياسين وليد إلى ولاية تيبازة لتدشين مجمع المؤسسات الناشئة بمقر المركز الجامعي عبد الله مرسلي و الذي يضم ست جامعات على المستوى الوطني، ان إطلاق هذا المشروع الواعد من شانه إعطاء إضافة للتكنولوجيا الدقيقة مما يسمح للجزائر بالتموقع في عالم التكنولوجيا على المستويين المحلي و الدولي .

وبخصوص ترقية المركز الجامعي مرسلي عبد الله بتيبازة إلى مصاف جامعة، أوضح الوزير كمال بداري ان ملف ترقية المركز الجامعي إلى مصاف جامعة كاملة الأركان وارد جدا خلال الموسم الجامعي المقبل ،لافتا إلى ان ترقية مؤسسات التعليم العالي من مراكز جامعية إلى جامعات تخضع لجملة من الإجراءات الإدارية والتقنية والعلمية يتطلب استيفائها .

وكانت إدارة المركز الجامعي الذي فتح أبوابه أمام الطلبة بداية الموسم الجامعي 2011 قد تقدمت في مناسبات عديدة للوزارة الوصية بطلب ترقية المركز إلى مصاف جامعة بعدما استوفت كل الشروط والمعايير المطلوبة غير أن طموح أسرة البحث العلمي بالمركز الجامعي مرسلي لا نزال تنتظر تحقيق هذا المبتغى.

من جهته كشف وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة ياسين وليد عن تخصيص واحد مليار دينار لكل ولاية للاستثمار في الشركات الناشئة مع تحفيزات ضريبية وإمكانيات أخرى هامة وفرتها الدولة في هذا المجال، وأشاد الوزير بالديناميكية الايجابية بين قطاع المؤسسات الناشئة و وزارة التعليم العالي التي تعد قاطرة الاقتصاد الوطني .