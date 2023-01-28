وزير التكوين المهني: 2023 ستكون سنة دعم ابتكارات الشباب

قال وزير التكوين والتعليم المهنيين، ياسين مرابي بأن سنة 2023، ستكون سنة دعم ابتكارات الشباب تحت شعار “نتكون نجتهد، لنبدع”.

وقال ميرابي خلال زيارته لولاية ورقلة، أن الوزراة تعمل على توفير التكوين المتخصص المؤهل للشباب ليكونوا مطلوبين في الشركات الدولية ومد جسور التعاون الدولي مع دول طاقوية أخرى.

وأعلن ميرابي عن تنظيم الطبعة الثالثة للصالون الوطني للابتكار، شهر فيفري المقبل، والذي سيكشف فيه عن مئات الابتكارات لأبناء القطاع.

وأضاف وزير التكوين نعمل على رقمنة القطاع لتحقيق النجاعة وتطوير أداء خريجي القطاع، تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية؛

وتابع قائلا: “نعمل كذلك على رقمنة الحرف وأصحاب الحرف من خريجي القطاع لتقريب الخدمات من المواطن ومن المؤسسات الاقتصادية.

كما أسدى الوزير ميرابي تعليمات بتنفيذ توأمة بيداغوجية لفائدة متربصي مركز التكوين المهني والتمهيين شنين قدور بورقلة تخصص تبريد، مع المعهد الوطني المتخصص في التبريد بئر مراد رايس، وبين متربصي معهد الشهيد سلطاني عبد القادر تخصص ميكاترونيك إلى مركز التكوين المهني والتمهيين السانيا وهران.

وكذلك تحويل مشروع مركز التكوين المهني والتمهيين بامنديل إلى معهد وطني متخصص في التكوين المهني فندقة وسياحة.