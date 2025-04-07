وزير الثقافة والفنون يكشف عن رقمنة 30 ألف وثيقة خلال سنة 2025

بمناسبة اليوم العربي للمخطوط

كشف وزير الثقافة والفنون زهير بللو، خلال زيارة قادته إلى المكتبة الوطنية الجزائرية يوم الأحد، بمناسبة إحياء اليوم العربي للمخطوط، أن عدد المخطوطات المحفوظة بالمكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوطات بأدرار قد بلغ أكثر من 9000 مخطوط، إضافة إلى 4401 كتاب نادر.

وأبرز الوزير خلال زيارته الإنجازات الهامة التي تحققت في مجال الترميم والرقمنة، حيث تم خلال سنة 2024 وبداية 2025 ترميم 100 مخطوط و14 صورة حجرية (Lithographie)، وفق المعايير العلمية المعمول بها، كما أشاد بمشروع الرقمنة الذي مكّن من رقمنة 3100 مخطوط داخل المكتبة الوطنية، إلى جانب 17000 وثيقة خارجها، مع التأكيد على أن الهدف المسطر لسنة 2025 هو رقمنة 30000 وثيقة، كما أشاد بالتطور الملحوظ في تقنيات الحفظ والترميم، مثمنا جهود المكتبة في تكوين تقنيي 35 مؤسسة عمومية وخاصة في مجالات الحفظ والترميم والتجليد، مشيرا إلى أن هذه المبادرات تعكس التزام الوزارة بحماية التراث الثقافي الوطني، ضمن إستراتيجية الدولة لحماية التراث الثقافي، كما قام وزير الثقافة والفنون بمعاينة معرضٍ خاص يضم نفائس المخطوطات وتقنيات حفظها، أين قدّمتْ له شروحات ومعلومات تخص العملية، بالإضافة إلى تفقده سير عمليات رقمنة المخطوطات والمعالجة الوقائية لها وترميمها، واطلاعه عن كثب على التقنيات المستخدمة في هذا المجال، حيث تلقى عرضا مفصّلا من طرف المدير العام للمكتبة الوطنية الجزائرية وخبراء المكتبة حول عمليات الترميم التي تنفذها مصلحة التصوير والإجراءات التقنية لرقمنة المخطوطات، وكذا العملية التي تقوم بها مصلحة الحفظ وترميم الوثائق والمخطوطات بالمكتبة الوطنية والخزائن الخاصة على المستوى الوطني، مؤكدا بالمناسبة، على أهمية هذه العمليات في الحفاظ على الإرث الثقافي الوطني، ومشيدا بالجهود المبذولة من طرف الخبراء والمتخصّصين الجزائريين في المجال.

ودعا بللو جميع الفاعلين في المجال الثقافي إلى الانخراط في المساعي الوطنية لضمان نقل هذا الإرث الثمين إلى الأجيال القادمة، كما شدّد على ضرورة مواصلة الجهود لتعزيز مكانة المخطوط وكل الوثائق التاريخية وحمايتها من الضياع.