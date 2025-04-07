وزير الثّقافة والفنون يثمّن عمليات الرّقمنة وترميم المخطوطات

خلال إشرافه على معرض للمخطوطات بالمكتبة الوطنية

أشرف وزير الثّقافة والفنون ،السيد زهير بللو، الأحد 06 أفريل، على معرض من نفائس مخطوطات بالمكتبة الوطنية، في إطار الاحتفاء باليوم العربي للمخطوط، الذي يصادف الرابع من أفريل من كل عام، والذي يأتي تحت شعار “المخطوط العربي : حياة أمة ورائد حضارة”.

وقال خلال هذه الزّيارة، إنّ هذه المخطوطات تعتبر بمثابة كنوز تحتوي عليها المكتبة الوطنية، والّتي تضمّ كتبا نادرة ووحيدة في العالم. واعتبر الأمر مبشرا للخير، بحيث يحتوي قطاع الثّقافة على حوالي عشرة آلاف مخطوط، موزّعين بين المكتبة الوطنية والمركز الوطني للمخطوط في أدرار، كما ثمّن بالمناسبة عملية التّرميم الّتي تسير على قدم وساق، بالاعتماد على أرقى التّقنيات الحديثة.

ولم يفوّت الفرصة لشكر كافة التّقنيين القائمين على هذه العمليات، وكذا العديد من الجمعيات الّتي تجتهد في هذا المجال، مؤكّدا أنّ الرّقمنة مسّت ثلث هذه المخطوطات، وتسطير برنامج يضمّ ثلاثين ألف نسخة خلال هذه السّنة وهي مبادرة وجب الافتخار بها، كما رمّمت حوالي سبعة عشر ألف وثيقة خلال سنوات مضت.

كما دعا خلال هذه الزّيارة، كلّ ممتلكي هذه المخطوطات من خزائن وزوايا، إلى التّقرّب من المكتبة الوطنية وكذا مركز المخطوطات في أدرار، من أجل حمايتها ورقمنتها، لأنّ جزءا من تاريخ الجزائر مدوّن في هذه المخطوطات على حدّ قوله. مذكّرا أنّه يوجد مخطوطين دخلا في منظمّة اليونسكو للذّاكرة الإنسانية. كما دعا كلّ الطّلبة في المدرسة العليا لحفظ التّراث بضرورة التّعاون مع المكتبة الوطنية من أجل التّكوين التّقني في هذا المجال، مطالبا بضرورة محاربة البيع غير مشروع لهذه المخطوطات وسرقتها ونهبها، لأنّها بمثابة كنز وجب الحفاظ عليه، وهذا بتكاثف جل المؤسّسات.

وللذّكر، فقد وقف السيد الوزير زهير بللو ،خلال هذه الزّيارة إلى المكتبة الوطنية، على عرض مفصّل عن عمليات ترميم المخطوطات التي تقوم بها مصلحة التّرميم بالمكتبة الوطنية والخزائن الخاصة على المستوى الوطني وكذا سير عملية الرّقمنة في هذا المجال.