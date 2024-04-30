وزير الخارجية أحمد عطاف يزور قطر

يشارك وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين بالعاصمة القطرية الدوحة في الدورة الثالثة لمنتدى الاقتصاد والتعاون العربي مع دول آسيا الوسطى وجمهورية أذربيجان، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

ووفق لما جاء في بيان للوزارة الوصية، فان هذه الدورة التي تحمل شعار “آفاق التعاون المشترك بين الطموحات والتحديات”، تعدّ فرصة للدول المشاركة لبحث فرص التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية.

كما سيتم، يضيف ذات المصدر، تقييم التقدم المحرز في تجسيد الأهداف المشتركة خاصة بعد مرور عشرة أعوام على تأسيس هذا المنتدى كأرضية موحدة تهدف أساساً إلى تعزيز العلاقات بين الدول العربية ودول آسيا الوسطى وأذربيجان.