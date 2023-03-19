وزير الخارجية أحمد عطاف يستقبل مسؤولة أممية لشؤون الهجرة

عطاف مع نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأحد، نائبة المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة آمي بوب.

وحسب بيان للوزارة، فقد تركزت المناقشات بين الجانبين، حول آفاق تعزيز دور المنظمة الدولية للهجرة، في ضمان إدارة إنسانية ومنظمة للهجرة، وفقا لنهج شامل قائم على الشرعية والتعاون الدوليين.

وقد أكد عطاف بالمناسبة، الأهمية الكبرى التي توليها الجزائر لمسألة الهجرة والتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

“كما ذكّر الوزير بالمقاربة الجزائرية التي تفضّل العمل الوقائي، بمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة. وتهيئة الظروف المواتية لتوطين السكان في البلدان والمناطق الأصلية”، يضيف البيان.