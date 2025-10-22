وزير الخارجية أحمد عطاف يستقبل نظيره البيلاروسي

استقبل وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، أحمد عطاف، الأربعاء، نظيره البيلاروسي مكسيم ريجينكوف، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.

وتبعا لبيان وزارة الخارجية، أجرى وزير الدولة لقاءً على انفراد مع وزير خارجية بيلاروسيا، أعقبته محادثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين.

وسمح اللقاء بإجراء تقييم مستفيض لواقع التعاون بين الجزائر وبيلاروسيا، في سياق احتفالهما هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وفي هذا الصدد، أكد الوزيران على ضرورة الاستثمار في النتائج الهامة التي تمخضت عن أشغال الدورة الأولى للجنة المشتركة بغية السمو بالعلاقات الجزائرية- البيلاروسية إلى مستويات جديدة.

كما تبادل الجانبان الرؤى والتحاليل حول جملة من القضايا الدولية والإقليمية، مشددان على ضرورة مواصلة الدعم المتبادل والتنسيق البيني بالمحافل الدولية.