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الجزائر

وزير الخارجية احمد عطاف يلتقي نظيره الكازاخستاني في السعودية

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية احمد عطاف يلتقي نظيره الكازاخستاني في السعودية

أجرى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء، بمدينة جدّة السعودية، محادثات ثنائية مع نائب رئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية بجمهورية كازاخستان، السيد مراد نورتلو.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، فقد سمح اللقاء بمناقشة الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل استمرار العدوان على قطاع غزة، ودرسا سبل الدفع نحو استجابة مُشتركة وقوية من قبل منظمة التعاون الإسلامي لمواجهة الفظائع التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الأشقاء الفلسطينيين.

كما بحث الطرفان آفاق توطيد العلاقات الثنائية في سياق إعداد الإطار القانوني الكفيل بإنشاء لجنة حكومية مشتركة ومجلس رجال أعمال في المستقبل القريب، واتفقا على تعزيز التنسيق بين وفود البلدين بالمحافل الدولية والإقليمية.

للاشارة فان اللقاء، جاء على هامش مشاركة الوزير أحمد عطاف في الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي.

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