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الجزائر

وزير الخارجية الأردني: نثمّن الجهود الجزائرية لتحقيق لمّ الشمل الفلسطيني

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الأردني: نثمّن الجهود الجزائرية لتحقيق لمّ الشمل الفلسطيني
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، أيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء الأردني، وزير الشؤون الخارجية والمغتربين، بحضور نظيره الجزائري رمطان لعمامرة.

وأكد الصفدي في تصريحه عقب اللقاء “حرص العاهل الأردني عبد الله بن الحسين على زيادة التعاون، والبناء على العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط الأردن والجزائر”.

وتابع الوزير الأردني يقول إنه أبلغ الرئيس تبون رسالة شفهية من الملك عبد الله، تناولت الجهود المشتركة لتفعيل العمل العربي في مواجهة التحديّات، وحلّ القضايا العربية، وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، التي تمثل لنا جميعا القضية المركزية”.

وأضاف الصفدي:”ثمّنت في هذا السياق الجهد الكبير الذي قامت به الجزائر في لمّ الشمل الفلسطيني، وتوقيع إعلان الجزائر. وقد أكد لي فخامة الرئيس حرصه على بناء التعاون مع الأردن، وفتح آفاق جديدة في مختلف المجالات”.

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