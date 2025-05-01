-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

وزير الخارجية الأفغاني: الشعب الفلسطيني يدافع عن المسجد الأقصى ضد الطغيان

الشروق أونلاين
  • 283
  • 0
وزير الخارجية الأفغاني: الشعب الفلسطيني يدافع عن المسجد الأقصى ضد الطغيان
ح.م
جانب من اللقاء

استقبل رئيس المجلس القيادي لحركة “حماس” محمد درويش يوم الخميس في الدوحة، وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة المولوي أمير خان متقي.

وحضر الاجتماع، حسب ما أفاد به بيان للحركة، أعضاء المجلس القيادي خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين.

حيث استعرض اللقاء “آخر مستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وجرائم الإبادة، وحرب التجويع، التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشاد درويش بالمناسبة، بـ”التجربة الأفغانية، ومواقف أفغانستان المؤيدة لجهاد الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني”، يقول المصدر.

كما أكد رئيس المجلس القيادي لحماس، “تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه. وأنه ماضٍ في مقاومة الاحتلال حتى الحرية والاستقلال”.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأفغاني دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية “التي هي قضية الأمة الإسلامية المركزية”.

وأعرب متقي عن “تقديره لجهاد الشعب الفلسطيني المرابط، الذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك ضد الطغيان”.

مقالات ذات صلة
البحرية الامريكية تُعلن سقوط طائرة إف-18 قبالة سواحل اليمن

البحرية الامريكية تُعلن سقوط طائرة إف-18 قبالة سواحل اليمن

المخزن فشل في الظفر بـ”السيادة المزعومة على الصحراء الغربية”

المخزن فشل في الظفر بـ”السيادة المزعومة على الصحراء الغربية”

ترمب يستعد لخفض الرسوم الجمركية على هذه المنتجات

ترمب يستعد لخفض الرسوم الجمركية على هذه المنتجات

بضغط من ترامب.. الولايات المتحدة وأوكرانيا توقعان اتفاقية المعادن النادرة

بضغط من ترامب.. الولايات المتحدة وأوكرانيا توقعان اتفاقية المعادن النادرة

لماذا انقطعت الكهرباء في إسبانيا والبرتغال؟

لماذا انقطعت الكهرباء في إسبانيا والبرتغال؟

“يُربط بالسلاسل وتنهش الكلاب جسده”.. تفاصيل صادمة من داخل زنزانة “أمير الظل”

“يُربط بالسلاسل وتنهش الكلاب جسده”.. تفاصيل صادمة من داخل زنزانة “أمير الظل”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد