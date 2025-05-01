وزير الخارجية الأفغاني: الشعب الفلسطيني يدافع عن المسجد الأقصى ضد الطغيان

استقبل رئيس المجلس القيادي لحركة “حماس” محمد درويش يوم الخميس في الدوحة، وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة المولوي أمير خان متقي.

وحضر الاجتماع، حسب ما أفاد به بيان للحركة، أعضاء المجلس القيادي خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين.

حيث استعرض اللقاء “آخر مستجدات العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة، وجرائم الإبادة، وحرب التجويع، التي يمارسها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني”.

وأشاد درويش بالمناسبة، بـ”التجربة الأفغانية، ومواقف أفغانستان المؤيدة لجهاد الفلسطينيين ضد الاحتلال الصهيوني”، يقول المصدر.

كما أكد رئيس المجلس القيادي لحماس، “تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه وحقوقه. وأنه ماضٍ في مقاومة الاحتلال حتى الحرية والاستقلال”.

من جهته، أكد وزير الخارجية الأفغاني دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية “التي هي قضية الأمة الإسلامية المركزية”.

وأعرب متقي عن “تقديره لجهاد الشعب الفلسطيني المرابط، الذي يدافع عن المسجد الأقصى المبارك ضد الطغيان”.