وزير الخارجية الأمريكي: علاقاتنا مع الجزائر شهدت تقدما ملحوظا في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية

أشاد وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو يوم الإثنين، بـ”التقدّم الملحوظ” الذي عرفته العلاقات الثنائية بين واشنطن والجزائر، في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية.

جاء هذا في تهنئة روبيو التي بعثها إلى الجزائر، بمناسبة الذكرى الـ64 لاسترجاع السيادة الوطنية في 5 جويلية 1962.

وجاء في التهنئة التي نشرها الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية:”بالنيابة عن الولايات المتحدة الأمريكية، أتقدم بأحر التهاني إلى حكومة وشعب الجزائر. بمناسبة عيدها الوطني الرابع والستين”.

قبل أن يضيف:”شهدت علاقاتنا الثنائية خلال العام الماضي، تقدما ملحوظا في المجالات الاقتصادية والثقافية والأمنية. ونتطلع إلى تعزيز تعاوننا وتحقيق مزيد من الازدهار لبلدينا”.