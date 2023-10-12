وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

قالت وكالة رويترز إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل إلى إسرائيل، في زيارة تضامن مع سلطة الاحتلال في أعقاب العملية العسكرية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى السبت الماضي.

وقال بلينكن في تصريح صحفي قبيل توجهه لزيارة إسرائيل، الخميس، “الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. نحن نحميهم اليوم، وسنحميهم غدًا، وسنحميهم كل يوم. وسوف نقف دائما – بكل حزم – ضد الإرهاب”.

وأضاف بلينكن “واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر. سنردع أي أحد يتطلع لشن أي عدوان ضد إسرائيل”.

وكان مسؤول فلسطيني قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان غدا.