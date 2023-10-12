-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
سادس أيام طوفان الأقصى: غزة تحت القصف والمقاومة تضرب تل أبيب
العالم

وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

الشروق أونلاين
  • 332
  • 0
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل

قالت وكالة رويترز إن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وصل إلى إسرائيل، في زيارة تضامن مع سلطة الاحتلال في أعقاب العملية العسكرية “طوفان الأقصى” التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى السبت الماضي.

وقال بلينكن في تصريح صحفي قبيل توجهه لزيارة إسرائيل، الخميس، “الولايات المتحدة تدعم إسرائيل. نحن نحميهم اليوم، وسنحميهم غدًا، وسنحميهم كل يوم. وسوف نقف دائما – بكل حزم – ضد الإرهاب”.

وأضاف بلينكن “واشنطن مستعدة لإرسال حاملة طائرات ثانية إلى الشرق الأوسط إذا اقتضى الأمر. سنردع أي أحد يتطلع لشن أي عدوان ضد إسرائيل”.

وكان مسؤول فلسطيني قد أعلن في وقت سابق اليوم الخميس، أن الرئيس محمود عباس سيلتقي بلينكن في العاصمة الأردنية عمّان غدا.

مقالات ذات صلة
كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقات صاروخية جديدة

كتائب القسام تقصف تل أبيب برشقات صاروخية جديدة

حزب الله اللبناني يستهدف موقعا إسرائيليا بصواريخ موجهة

حزب الله اللبناني يستهدف موقعا إسرائيليا بصواريخ موجهة

بعد نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء كليا عن قطاع غزة

بعد نفاد الوقود.. انقطاع الكهرباء كليا عن قطاع غزة

لأول مرة واشنطن تصف وصول العسكريين للسلطة في النيجر بالإنقلاب العسكري

لأول مرة واشنطن تصف وصول العسكريين للسلطة في النيجر بالإنقلاب العسكري

استشهاد عضوين من المكتب السياسي لحركة “حماس”

استشهاد عضوين من المكتب السياسي لحركة “حماس”

رئيس فنزويلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

رئيس فنزويلا: إسرائيل ترتكب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد