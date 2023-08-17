وزير الخارجية الأوكراني : كييف تسعى لإعادة بعث علاقاتها مع إفريقيا

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن كييف تسعى لإعادة بعث العلاقات الأوكرانية الإفريقية، أملا في دعم دول القارة في حربها مع روسيا.

تسعى أوكرانيا لإعادة بعث العلاقات الأوكرانية الإفريقية، ولذلك فهي تخوض “حربا طويلة الأمد من أجل مجابهة القبضة الروسية” على القارة، هذا ما قاله وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا.

كوليبا وفي حوار مع وكالة “فرانس برس” نشرته اليوم الخميس 17 أوت، قال أن أوكرانيا تسعى لإعادة بعث علاقاتها مع الدول الإفريقية. وهذا في أمل كسب دعمها في الحرب الروسية ألأوكرانية التي انطلقت منذ فيفري 2022.

الوزير الأوكراني قال “عديد السنوات ضاعت، لكننا سنعمل على بعث العلاقات الإفريقية الأوكرانية”.

شهر جوان الماضي قامت بعثة من الدول الإفريقية والتي ترأسها الرئيس الجنوب إفريقي، سيريل رامافوزا، بالتنقل إلى أوكرانيا وذلك من أجل اقتراح وساطة إفريقية بين أوكرانيا وروسيا.

ذات المتحدث قال أنه لو تواصل عديد الدول الإفريقية حيادها أمام الصراع، فستتآكل المواقف الروسية في إفريقيا. الوزير الأوكراني ذكر أن كل من ليبيريا، كينيا، غانا، ساحل العاج وموزمبيق هي الدول الحليفة الجديدة لأوكرانيا في إفريقيا.

دميترو كوليبا قال “نحن لا نريد أن نكون روسيا أخرى. إستراتجيتنا ليست لتعويض روسيا، بل لتحرير إفريقيا من القبضة الروسية.”

دميترو كوليبا اتهم الكرملين باستخدام “الإكراه والفساد والخوف” للسيطرة على البلدان الإفريقية، حسب قوله. كما قال أن روسيا لا تمتلك سوى أداتين لذلك، وهما “الدعاية ومجموعة فاغنر“، حسب الوزير الأوكراني.

الديبلوماسي الأوكراني قال أن موسكو بدأت ومنذ سنوات بالعمل وبشكل مكثف على التقرب من الدول الإفريقية. تقرب عبر الخدمات الأمنية لمجموعة فاغنر خصوصا في كل من مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى. كوليبا اعتبر أن فاغنر كانت تقدم نفسها على أنها حصن ضد “الإمبريالية” و “الاستعمار الجديد” الغربيين.

وزير الخارجية الأوكراني قال أيضا أن حديث بوتين عن الأمن الغذائي في إفريقيا ليس سوى “كذبة” وهذا بعد انسحاب روسيا من اتفاقية الحبوب التي سمحت بنقل 33 مليون طن من الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

حسب ذات المتحدث من يدفع ثمن خروج روسيا من الإتفاقية هم “المزارع الأوكراني ومستهلك الخبز الإفريقي من يدفع الثمن غاليا”.