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وزير الخارجية الأوكراني يدعو لحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الأوكراني يدعو لحرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن
أرشيف
وزير الخارجية الأوكراني

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا يوم الإثنين، إلى حرمان روسيا من مقعدها الدائم في مجلس الأمن.

وقال كوليبا، حسب ما تناقلته وسائل إعلام دولية، إن بلاده تدعو الأمم المتحدة إلى حرمان روسيا من وضعها كعضو دائم في مجلس الأمن. وحتى استبعادها من الهيئة الأممية.

واعتبر الوزير الأوكراني أن “احتفاظ روسيا بمقعد دائم في مجلس الأمن، يجب أن يكون موضع نقاش في الأوساط الدبلوماسية”.

من جانبه، أكّد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة في وقت سابق، أن حرمان بلاده من مقعدها الدائم في مجلس الأمن، “غير ممكن” بموجب ميثاق المنظمة.

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