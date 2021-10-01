وزير الخارجية الإسباني: الجزائر شريك موثوق

أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الخميس، أن الجزائر تعتبر شريكا اقتصاديا “موثوقا من الدرجة الأولى ودائما يفي بالتزاماته” تجاه إسبانيا.

وقال ألباراس بوينو عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون أن “الجزائر تعتبر شريكا اقتصاديا من الدرجة الاولى بالنسبة لإسبانيا وكانت دائما شريكا موثوق يفي بالتزاماته, وقد شعرت بالاطمئنان اليوم بشأن استمرار التموين (بالمحروقات)”.

وبعد ان أبرز أن البلدين يتطلعان إلى أن يبلغ تعاونهما الاقتصادي “المستوى المنشود” وأن يكون “مربحا لكلا الجانبين”، أعرب رئيس الدبلوماسية الاسبانية عن “رغبة” البلدين في “الارتقاء بشراكتهما الطاقوية إلى قطاعات مبتكرة تسمح بالتوجه نحو الانتقال الطاقوي”.

وفي الجانب السياسي، أشار المسؤول الى “رغبة اسبانيا في الشروع في تحضير الاجتماع رفيع المستوى القادم المرتقب في اسبانيا” و الذي من شأنه أن يسمح “بتحديد القطاعات المبتكرة, لاسيما الطاقات المتجددة والفلاحة وبناء السفن”.

و اكد الباريس بوينو عن تبليغ الرئيس تبون رسالة صداقة من الملك ورئيس الحكومة الاسبانية مبرزا “الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين البلدين التي تعتبر علاقات جوار وصداقة”.

ولدى تطرقه الى العلاقات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي، اشار ذات المتحدث إلى “استعداد اسبانيا للعمل من أجل تعميق العلاقات بصفة تعود بالفائدة على جميع الاطراف”، مضيفا بالقول ان “اسبانيا ستعمل على تعزيز علاقاتها بشكل أكبر مع الجزائر”.

من جهة أخرى، ترأس وزير الخارجية رمطان لعمامرة جلسة العمل بمقر الوزارة مع ألباراس بوينو، وشهدت مشاركة كل من وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، وكاتبة الدولة الاسبانية للتعاون الدولي وكاتبة الدولة الاسبانية للطاقة.

علاقة استراتيجية

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة، قال لعمامرة: “استعرضنا مختلف جوانب العلاقات الثنائية بين اسبانيا والجزائر، بدءً بالاستحقاقات السياسية القادمة بين البلدين، وعلى رأسها انعقاد القمة المشتركة القادمة في اسبانيا، ثمّ استحقاقات مرتبطة بالتعاون، والتنسيق بين وزيري خارجية البلدين، وعددًا من الاستحقاقات الاخرى في المجالات المتعلقة بتعميق وتوسيع البناء والشراكة الاقتصادية بين البلدين”.

ونوّه وزير الخارجية إلى أنّ الجلسة المذكورة “أتاحت الفرصة لاستعراض علاقاتنا وترسيم ملامح تطويرها وتعميقها في المستقبل، بناءًا على الانجازات المحققة، وتوجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وكذلك توجيهات ملك اسبانيا، ورئيس الحكومة الاسبانية، مشيرًا إلى أنّ “هذه العلاقة مدعوة للتطور، ولتحقيق إنجازات مستقبلاً، لأنّ هذا يمثّل الارادة السياسية ويعكس قدرات البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية”.

وأبرز لعمامرة أنّ “زيارة العمل لوزير الشؤون الخارجية والإتحاد الأوروبي والتعاون لمملكة إسبانيا، هامة”، مشيرًا إلى أنّها أول زيارة يقوم بها الوزير الاسباني لدولة بشمال افريقيا، بما يبرز الاهتمام الذي توليه الحكومة الإسبانية للعلاقة الاستراتيجية المتميزة مع الجزائر.

وركّز الوزير على أهمية العلاقات الثنائية ونوعيتها وحجمها في نظر السلطات الجزائرية، على اعتبار أنّ اسبانيا دولة متوسطية مهمة تربطها مع الجزائر علاقات قديمة واقتصادية هامة وواعدة”، مذكّرًا بمعاهدة الصداقة وحسن الجوار والدعم التي تجمع بين البلدين من مختلف الزوايا.

وفي تغريدة له على شبكة (تويتر)، سجّل لعمامرة أنّ “جلسة العمل كانت بنّاءة، وتمحورت حول الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث أكد الجانبان على العزيمة المشتركة لتعزيزها وتوسيعها، مع توافق كبير للرؤى بشأن الملفات الجهوية والمتوسطية والدولية”.

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية الاسباني

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الخميس، وزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون، لمملكة إسبانيا، خوسيه مانويل ألباراس بوينو، الذي يزور الجزائر، مرفوقا بكاتبة الدولة للتعاون الدولي وكاتبة الدولة للطاقة.