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وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تشارك في حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الإيراني: أمريكا تشارك في حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مقابلة مع شبكة “سي ان ان” إن أمريكا هي التي تشارك في حرب الكيان الصهيوني على قطاع غزة.

ونفى الوزير عبد اللهيان مجددا إدعاء تدخل إيران في عملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. في السابع من أكتوبر ضد الاحتلال الإسرائيلي قائلا: “ادعاء لا أساس له من الصحة على الإطلاق”.

وكشف عبد اللهيان إن “إيران لم تكن على علم بهذه العملية، وليس هناك لإيران مجموعات أو حروب بالوكالة، بل إن إسرائيل هي القوة التي تنوب عن أمريكا في المنطقة، والتي جعلت المنطقة غير آمنة”.

وأضاف الوزير الإيراني: “إن ربط أي هجوم يتم تنفيذه في المنطقة ضد مصالح أمريكا بالجمهورية الإسلامية دون تقديم أي وثائق، هو أمر خاطئ تمامًا ولا أساس له من الصحة”.

وأكد وزير خارجية إيران أن “العملية التي نفذتها “حماس” كانت قرارًا فلسطينيًا خالصًا، وهم أنفسهم قبلوا المسؤولية وقرروا ونفذوا”، حسب وكالة الأنباء الإيرانية “إرنا”.

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