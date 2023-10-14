وزير الخارجية الإيراني: الوجود الأميركي إلى جانب إسرائيل يثبت أنها على وشك الانهيار الكامل

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يم السبت، أن الوجود الأميركي إلى جانب إسرائيل يثبت أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار الكامل.

وأكد وزير الخارجية الإيراني أن “الكيان الصهيوني يعيش أسوأ حالاته وعملية طوفان الأقصى أثبتت ذلك، والوجد الامريكي إلى جانبه يثبت أن الكيان الصهيوني على وشك الانهيار الكامل”.

وواصل عبد اللهيان: “أكدت في اتصال مع الأمين العام للأمم المتحدة ضرورة المتابعة القانونية لجرائم إسرائيل ويجب وقف جرائم الاحتلال في قطاع غزة فورا”.

وتابع المتحدث نفسه: “المقاومة بإمكانها القيام لوحدها بأي إجراء تراه مناسبا، وبإمكانها تلبية جميع احتياجاتها الدفاعية وهي التي تحدد شروطها بعد وقف العدوان على غزة”.

وأردف وزير الخارجية الإيراني قائلا: “أي خطوة يتخذها حزب الله سينتج عنها زلزال كبير ضد الكيان الصهيوني، وطهران والرياض متفقتان على دعم فلسطين وإدانة جرائم إسرائيل ضد المدنيين”.

كما كشف الوزير الإيراني أن طهران اقترحت عقد اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن الوضع في غزة، وقال: “نجري مشاورات دائمة مع حلفائنا في المنطقة لكننا لا نتدخل في ما يريدون فعله”.

عبد اللهيان: الكيان الصهيوني ليس بإمكانه الخروج من هذه الحرب منتصرا

قال وزير الخارجية الإيراني أن الكيان الصهيوني ليس بإمكانه الخروج من هذه الحرب منتصرا، حيث أكد أنه لم يستطع خلال أسبوع كامل تحقيق إنجاز سوى قتل المدنيين الفلسطينيين.

كما كشف المسؤول ذاته أن “المقاومة وضعت نصب أعينها كل السيناريوهات المحتملة في هذه الحرب وبإمكانها تلبية جميع احتياجاتها الدفاعية”

وأكد عبد اللهيان أن “الحلول السياسية ممكنة قبل اتساع التوتر وخلال ساعات قد يكون الوقت تأخر لتحقيق ذلك”.

وأشار الوزير قائلا: “لا أحد بإمكانه فرض مشروع على الشعب الفلسطيني بما في ذلك فرنسا، والعالم يتحمل مسؤولية جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني”.