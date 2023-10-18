وزير الخارجية الإيراني: انتهى الوقت!

نشر وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، عبر حسابه الرسمي على منصة “X” (تويتر سابقا) تغريدة معلقا على أحداث مجزرة الكيان الصهيوني في مستشفى المعمداني، يقول فيها: انتهى الوقت!

وقال وزير خارجية إيران أمير عبد اللهيان في تغريدته:

بعد الجريمة البشعة والمجزرة التي ارتكبها النظام الصهيوني بحق أكثر من 1000 امرأة وطفل بريء في مستشفى المعمداني، حان الوقت للوحدة الإنسانية العالمية ضد هذا النظام المزيف المكروه أكثر من داعش وآلة القتل التابعة لها.

واختتم منشوره بجملة باللغة الإنجليزية قائلاً: “Time is OVER”؛ “انتهى الوقت!”.