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وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو مني بهزيمة ثانية كبرى

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الإيراني: نتنياهو مني بهزيمة ثانية كبرى
ح.م
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان

قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم السبت، إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو منيّ بهزيمة كبرى ثانية رغم الحضور الكامل للولايات المتحدة في الحرب بغزة. 

وأكد وزير خارجية إيران عبد اللهيان أنه للمرة الثانية يتلقى رئيس وزراء الكيان الصهيوني “هزيمة كبرى” رغم الدعم الأمريكي في عدوانه على غزة.

من جهته، اتهمت طهران واشنطن بعرقلة وقف إطلاق النار في غزة حيث قال الرئيس الإيراني رئيسي: “واشنطن تعرقل وقف إطلاق النار في غزة وتوسِّع نطاق الحرب”.

وأضاف رئيسي: “ما يحدث في غزة إبادة جماعية وجرائم حرب بحق البشرية، وواشنطن تطالب بعدم توسيع دائرة الحرب، في حين أفعالها تتعارض مع ذلك”.

كما أكد رئيس إيران أن “الولايات المتحدة تمنع إعلان وقف إطلاق النار والعالم يرى وجهها الحقيقي” مضيفا: “الرأي العام في الدول الإسلامية يطالب بإجراءات عملية لوقف إطلاق النار، ورفع الحصار عن غزة”.

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