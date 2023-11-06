-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

وزير الخارجية الإيراني : واشنطن قالت أنها تسعى لوقف إطلاق النار

الشروق أونلاين
  • 151
  • 0
وزير الخارجية الإيراني : واشنطن قالت أنها تسعى لوقف إطلاق النار
وكالة تسنيم
قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، أن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، أن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.

وحسب ما نقلته الوكالة الإيرانية للأنباء تسنيم، وزير الخارجية الإيراني، قال في تصريح له اليوم “في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل الأمريكيون رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار. لقد اتخذوا إجراءات، لكنهم على ارض الواقع دعموا فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة”.

كما أضاف حسين أمير عبداللهيان “نأمل أن تغير أمريكا سياستها في أسرع وقت ممكن، ولا تدعم الاحتلال.”

مقالات ذات صلة
الرئيس التونسي: من يتعامل مع الكيان الصهيوني خيانته عظمى والتطبيع يعكس فكرا مهزوما

الرئيس التونسي: من يتعامل مع الكيان الصهيوني خيانته عظمى والتطبيع يعكس فكرا مهزوما

عطاف يستقبل من طرف رئيسة سلوفينيا

عطاف يستقبل من طرف رئيسة سلوفينيا

مقتل 20 جنديا في كمين واحد للمقاومة.. مراسل يكشف زيف رواية الكيان

مقتل 20 جنديا في كمين واحد للمقاومة.. مراسل يكشف زيف رواية الكيان

فرنسا تؤكد مرة أخرى جنوحها للوسطية في القضية الصحراوية

فرنسا تؤكد مرة أخرى جنوحها للوسطية في القضية الصحراوية

بالفيديو.. محاولات لمنع سفينة حربية أمريكية من التوجه لإسرائيل

بالفيديو.. محاولات لمنع سفينة حربية أمريكية من التوجه لإسرائيل

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”

أردوغان: نتنياهو لم يعد شخصا يمكننا التحدث معه “لقد محوناه وألقيناه جانبًا”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد