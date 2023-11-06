وزير الخارجية الإيراني : واشنطن قالت أنها تسعى لوقف إطلاق النار

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، أن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.

قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، اليوم الإثنين 6 نوفمبر، أن أمريكا أرسلت رسالة مفادها أنها تسعى إلى وقف إطلاق النار.

وحسب ما نقلته الوكالة الإيرانية للأنباء تسنيم، وزير الخارجية الإيراني، قال في تصريح له اليوم “في الأيام الثلاثة الماضية، أرسل الأمريكيون رسالة مفادها أنهم يسعون إلى وقف لإطلاق النار. لقد اتخذوا إجراءات، لكنهم على ارض الواقع دعموا فقط القتل الجماعي والإبادة الجماعية في غزة”.

كما أضاف حسين أمير عبداللهيان “نأمل أن تغير أمريكا سياستها في أسرع وقت ممكن، ولا تدعم الاحتلال.”