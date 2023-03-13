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وزير الخارجية الإيطالي يؤكد استمرار بلاده في دعم الشعب الفلسطيني

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الإيطالي يؤكد استمرار بلاده في دعم الشعب الفلسطيني
أرشيف
وزير الخارجية الإيطالي

 أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تياني يوم الإثنين، استمرار بلاده في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك لدى استقبال تياني من طرف رئيس دولة فلسطين محمود عباس بمقر السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله.

وحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية في فلسطين، فقد جدّد الوزير الإيطالي “دعم بلاده لتحقيق السلام وفق حلّ الدولتين، على أساس الشرعية الدولية. واستمرارها في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني”.

من جانبه، نوّه الرئيس الفلسطيني “بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين”. مثمّنا “مواقف إيطاليا الداعمة لتحقيق السلام على أساس حلّ الدولتين، وما تقدمه من دعم تنموي لبناء المؤسسات والقدرات الفلسطينية”.

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