وزير الخارجية الاسباني يزور الجزائر لبحث ملف أنبوب الغاز العابر للمغرب

يزور وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس الجزائر، الخميس، للتباحث مع السلطات بشأن أنبوب الغاز الطبيعي الجزائري العابر إلى إسبانيا عبر المغرب، حسب ما ذكرت وزارته الثلاثاء.

وتأتي هذه الزيارة التي تهدف بحسب مدريد إلى ضمان إمداد إسبانيا بالغاز، قبل أسابيع من انتهاء اتفاقية مهمة لتسليم الغاز الجزائري عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يمر عبر المغرب.

كذلك، تجرى الزيارة في خضم ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية، ولا سيما في إسبانيا حيث أقرت الحكومة في منتصف سبتمبر سلسلة جديدة من الإجراءات لخفض فاتورة المستهلكين.

وتشكل الجزائر التي تربطها علاقات اقتصادية وثيقة مع مدريد، أول مزود لإسبانيا بالغاز الطبيعي.

ويرتبط البلدان منذ العام 1996 بخط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الذي يزود البرتغال أيضًا ويمر عبر الأراضي المغربية. منذ العام 2011، قام خط أنابيب غاز ثان “ميدغاز” بتزويد إسبانيا مباشرة من الجزائر.

وينتهي العمل باتفاقية استخدام خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الأهم بين هذين الخطين في 31 أكتوبر.

وكان تجديدها موضع تكهنات منذ عدة أسابيع، فيما قطعت الجزائر علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب في نهاية أوت.

بعد يومين على هذه الخطوة، قالت الجزائر إنها مستعدة لتحويل جميع صادراتها من الغاز الطبيعي إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميدغاز. وتبلغ قدرة خط الأنابيب هذا حاليًا ثمانية مليارات متر مكعب سنويًا. ومن المتوقع زيادتها بنسبة 25% بحلول نهاية العام.

حكار: الجزائر جاهزة لاحتمال عدم تجديد المغرب لعقد أنبوب الغاز

ونهاية جويلية قال الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار، إن الجزائر وضعت كل الاحتياطات في حال عدم تجديد عقد امتياز أنبوب الغاز المار عبر المغرب نحو إسبانيا.

وأكد حكار خلال عرضه لحصيلة المجمع لسنة 2020 أن سوناطراك مستعدة للوفاء بالتزاماتها حتى لو ارتفع الطلب من إسبانيا على الغاز.

وفي هذا الصدد أشار المتحدث ذاته إلى أن عقد امتياز أنبوب الغاز المار من المغرب ينتهي في 31 أكتوبر المقبل.