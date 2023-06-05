وزير الخارجية التركي الجديد: القيادة التركية تولي أهمية خاصة للعلاقات مع الجزائر

أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا مع نظيره التركي الجديد هاكان فيدان، هنأه فيه على تعيينه على رأس الدبلوماسية التركية.

وحسب بيان للوزارة، فقد أعرب عطاف عن “ارتياحه للمستوى الذي بلغته العلاقات الجزائرية التركية، في ظل العناية الخاصة والمتابعة المباشرة للرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان”.

ونوّه الوزير عطاف في هذا الإطار “بتزايد حجم الاستثمارات والمبادلات التجارية بين البلدين. وتنسيقهما الدائم حول القضايا والاهتمامات الكبرى للدولتين”.

“وعلى ضوء ذلك، أعرب رئيس الدبلوماسية الجزائرية عن تطلعه لمواصلة العمل مع نظيره التركي، بغية تحقيق منجزات جديدة تساهم في تعزيز الرصيد المتميز للعلاقات الثنائية”، يضيف البيان.

من جانبه، شكر الوزير هاكان فيدان نظيره الجزائري على تهانيه.مؤكدا أنه “يتقاسم معه نفس التقييم الإيجابي حول التطور اللافت الذي تشهده علاقات التعاون والشراكة بين البلدين”.

كما شدد الوزير التركي على “الأهمية الخاصة التي توليها القيادة التركية للعلاقات بين البلدين”. قبل أن يتفق الوزيران على “بلوغ أرقى المستويات المتاحة على صعيد علاقات التعاون والشراكة”.

وعيّن الرئيس التركي المعاد انتخابه رجب طيب أردوغان يوم السبت، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات هاكاف فيدان، وزيرا للخارجية في الحكومة الجديدة، خلفا لسابقه مولود شاوش أوغلو.