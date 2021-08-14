 وزير الخارجية التركي في زيارة إلى الجزائر

يحل بالجزائر وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، السبت، في زيارة رسمية تدوم يومين بدعوة من نظيره رمطان لعمامرة.

وأكد وزارة الخارجية، السبت، في بيان لها أن الزيارة جاءت بدعوة من وزير الخارجية رمطان لعمامرة وتأتي في إطار المشاورات السياسية المنتظمة بين البلدين الملتزمين بمعاهدة الصداقة والتعاون منذ عام 2006.

وأضاف البيان أنه “وبهذه المناسبة سيجري الوزيران مراجعة شاملة لحالة العلاقات الثنائية التي تميزت بديناميكية إيجابية يقودها الرئيس عبد المجيد تبون ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مما نتج عنه حوار سياسي رفيع المستوى وإحراز تقدم كبير في هذا الصدد التعاون الاقتصادي بين الجزائر وتركيا.

كما سيناقش الطرفان القضايا الإقليمية والدولية الرئيسية ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز تقليد التشاور والتنسيق.