وزير الخارجية التركي: “ندعم مقاربة الجزائر في الساحل وتركيا ستبقى شريكا موثوقا”

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان يوم الإثنين، إن أنقرة تدعم مقاربة الجزائر إزاء حلّ الأزمات في منطقة الساحل. مؤكدا أن تركيا ستبقى شريكا موثوقا للبلاد.

جاء هذا في تصريح أدلى به فيدان، عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، في إطار زيارة رسمية يقوم بها إلى الجزائر.

وجاء في حديث الوزير التركي:”إننا نرى أن الجزائر قد حقّقت تقدّما اقتصاديا مهما، بقيادة الرئيس تبون. كما أن مواقف البلاد بشأن المسائل الدولية والسياسات التي تنتهجها لها أهمية بالغة”.

“فالجزائر بقدراتها وإمكانياتها، هي إحدى ضمانات الاستقرار في المنطقة”، يضيف فيدان. مردفا:”أتابع باهتمام مواقف الجزائر بصفتها عضوا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي”.

وتابع وزير الخارجية التركي:”العلاقات بين تركيا والجزائر تزداد قوة، بفضل قيادة رئيسي البلدين والثقة المتبادلة. فنحن نثق في الجزائر، وتركيا ستكون دائما شريكا موثوقا للجزائر”.

وفيما يتعلق بالتعاون الاقتصادي، أعرب فيدان عن تطلعه إلى “الوصول بحجم المبادلات التجارية بين البلدين إلى 10 مليار دولار في أقرب فرصة”.

وأبرز فيدان في هذا السياق:”هناك 1400 شركة تركية في الجزائر، وهي تسهم في الاقتصاد وفي توفير فرص العمل. وسنعمّق علاقتنا الاقتصادية أكثر”.

قبل أن يشير إلى أن “هناك مشاريع مشتركة يمكن تحقيقها بين الجزائر وتركيا، في مجال الصناعات الدفاعية”.

وقد تناول فيدان في لقائه مع الرئيس تبون، مسألة الإبادة الجماعية في غزة، ومسائل دولية أخرى على غرار الوضع في ليبيا.

وفي منطقة الساحل، جدّد الوزير التركي التزام أنقرة بالعمل مع الجزائر على “حلّ مشكلة الإرهاب والتطرف في المنطقة”. مؤكدا أن بلاده “تدعم موقف الجزائر إزاء سبل حلّ المسائل الإقليمية”.