وزير الخارجية التركي يتسلّم “مذكرة تفصيلية” حول خروقات الاحتلال لاتفاق وقف الحرب على غزة

التقى وفد من “حماس” برئاسة رئيس الحركة في قطاع غزة خليل الحية يوم السبت بإسطنبول، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث اللقاء، حسب ما ذكره بيان للحركة، آخر المستجدات في القضية الفلسطينية، والأوضاع في قطاع غزة. “خاصة بعد اتفاق وقف الحرب، وما تلا ذلك من خروقات إسرائيلية، سواء:

القصف وقتل نحو 250 فلسطينيا،

وعدم فتح معبر رفح،

والعديد من الخروقات الأخرى”.

حيث سلم الوفد لوزير الخارجية التركي “مذكرة تفصيلية بالخروقات الصهيونية لاتفاق وقف الحرب، منذ بدء تنفيذه وحتى اليوم”.

كما وضع الحية الوزير التركي “في صورة الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة”. مشددا على “التزام الحركة بما وقعت عليه، سواء:

البحث عن باقي جثامين أسرى الاحتلال وتسليمها،

وتشكيل لجنة مستقلة لإدارة القطاع”.

وأكد الحية أيضا “أهمية الدور التركي في التوصل لاتفاق وقف الحرب”. داعيا إلى “المزيد من بذل الجهود لإنهاء المعاناة الإنسانية، وإمداد الناس بما يلزم للإغاثة العاجلة والإيواء. خاصة أننا على أبواب فصل الشتاء”.

وكانت أنقرة بين الدول المشاركة في رعاية توقيع اتفاق وقف الحرب على قطاع غزة في شرم الشيخ بمصر، إلى جانب واشنطن والدوحة والقاهرة.