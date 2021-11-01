وزير الخارجية التونسي في الجزائر للمشاركة في احتفالات أول نوفمبر

حل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، مساء الأحد، بالجزائر للمشاركة في احتفالات أول نوفمبر .

وجاء في بيان لوزراة الشؤون الخارجية التونسية، أن زيارة الجرندي جاءت لإبلاغ تهاني الرئيس قيس سعيد إلى أخيه الرئيس عبد المجيد تبون بمناسبة الذكرى 67 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية ومشاركة الأشقاء إحياءهم لهذه الذكرى المجيدة”.

وأضاف البيان “أن هذه الزيارة تحمل تأكيدا لعمق الروابط الاخوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين وإيمانهما بوحدة المصير والمستقبل، انطلاقا من الإرث الحضاري والنضالي المشترك وما سطره الشعبان التونسي والجزائري سويا من ملاحم تاريخية من أجل الحرية وإرساء السيادة الوطنية، ملاحم ستظل ملهمة للأجيال القادمة عبر التاريخ”.