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في إطار المبادرة الإفريقية للسّلام :

وزير الخارجية التونسي يحل غذا بموسكو في زيارة عمل

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية التونسي يحل غذا بموسكو في زيارة عمل
موقع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج
سيحل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، غدا الثلاثاء 26 سبتمبر، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في زيارة عمل.

سيحل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، نبيل عمّار، غدا الثلاثاء، 26 سبتمبر، في العاصمة الروسية موسكو، وذلك في زيارة عمل ستدوم يومين، حسب بيان وزارة الخارجية التونسية.

زيارة نبيل عمّار لروسيا، تأتي بدعوة من وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف. كما تندرج حسب ذات البيان، “في إطار الرغبة المشتركة للبلدين لتطوير علاقات التعاون الثنائي“.

هذه الزيارة يضيف البيان “ستمثّل مناسبة لدعم المساعي الإفريقية الهادفة لحلّ الخلاف الروسي الأوكراني في إطار المبادرة الإفريقية للسّلام، فضلا عن معاضدة الجهود الأممية والدولية لإحياء إتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.”

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