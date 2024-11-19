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وزير الخارجية التونسي يهاتف الوزير عطاف

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية التونسي يهاتف الوزير عطاف
وزارة الخارجية
تلقى الوزير عطاف مكالمة هاتفية من قبل نظيره التونسي، الثلاثاء 19 نوفمبر 2024.

تلقى وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر، مكالمة هاتفية من قبل نظيره التونسي، محمد علي النفطي.

وفقا لما أفادت به وزارة الخارجية، قدّم وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، “خالص تهانيه للوزير عطاف على إثر تجديد الثقة في شخصه من قبل السيّد رئيس الجمهورية بتعيينه وزير دولة، وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنيّة بالخارج والشؤون الإفريقية.”

الدبلوماسية الجزائرية ستعمل على الانتقال إلى السرعة القصوى

وقد أكد الوزيران، خلال هذه المكالمة، يضيف البيان، “عزمهما المشترك على مواصلة المساعي والجهود الرامية للرقي بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين الشقيقين، تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون وأخيه الرئيس قيس سعيد.”

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