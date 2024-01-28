وزير الخارجية الجزائري في إيطاليا

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الأحد بإيطاليا، لتمثيل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في أشغال القمة الإيطالية الإفريقية.

وستعرف أشغال هذه القمة، حسب بيان للوزارة، مناقشة عديد المواضيع التي تطرح تحديات مشتركة لكل من إفريقيا وأوروبا. على شاكلة:

التغيرات المناخية،

والأمن الغذائي،

والأمن الطاقوي.

“كما ينتظر أن تطلق خطة جديدة للتعاون بين الدول الإفريقية وجمهورية إيطاليا، بعنوان “خطة ماتي من أجل افريقيا”. وهي تحمل برنامجا من الاستثمارات والشراكات، خصوصا في قطاع الطاقة”.

“وتهدف مشاركة الجزائر في هذه القمة إلى:

تأكيد ضرورة إدراج احتياجات وتطلعات الدول الإفريقية في صلب اهتمامات الشراكة مع إيطاليا،

واقتراح مشاريع ملموسة لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الساحل الصحراوي والفضاء الأورومتوسطي”.

“وينتظر أن يقدم الوزير أحمد عطاف مداخلة في الجلسة المتعلقة بالأمن الطاقوي، لإبراز وجهة نظر الجزائر وجهودها كشريك موثوق لمعالجة التحديات في هذا السياق”، يضيف البيان.