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الجزائر

وزير الخارجية الجزائري في الدنمارك

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الجزائري في الدنمارك
ح.م
أحمد عطاف

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الأربعاء بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن.

وسيشارك الوزير عطاف، حسب ما ذكره بيان للخارجية، في الدورة الـ21 للاجتماع الدوري بين الوزراء الأفارقة ونظرائهم من دول شمال أوروبا.

“ويحمل برنامج هذه الدورة، عدة مواضيع تتعلق بالسلم والأمن والتعاون الاقتصادي والحوكمة العالمية. فضلا عن آفاق إدراج الشراكة بين المجموعتين الإفريقية وشمال الأوروبية، ضمن نهج جديد”.

وتشارك الجزائر في هذا الاجتماع، بعد استضافتها للدورة السابقة. والتي تمخضت عنها نتائج هامة، ستتم متابعتها والبناء عليها خلال الطبعة الحالية، يضيف البيان.

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