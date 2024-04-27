وزير الخارجية الجزائري في السعودية

بتكليف من رئيس الجمهورية، حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء السبت بالعاصمة السعودية الرياض، في زيارة رسمية.

وتأتي زيارة الوزير الجزائري، حسب ما ذكره بيان للوزارة، للمشاركة في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي تحتضنه المملكة يومي 28 و29 أفريل الجاري.

ويتمحور برنامج هذا الاجتماع الخاص، حول تشجيع التعاون الدولي متعدد الأطراف، لبلورة حلول مشتركة في مواجهة مختلف التحديات الأمنية والتنموية والبيئية.

وينتظر أن يشارك الوزير أحمد عطاف في جلسة نقاش حول “الديناميكيات الجيوسياسية والآثار المترتبة على الانتقال الطاقوي”، ليعرض دور الجزائر ومساهمتها في ترقية الأمن الطاقوي في محيطها الأورو-المتوسطي، يضيف البيان.