-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
شبكة تهريب المهاجرين السريّين من المغرب في قبضة الدرك الوطني
الجزائر

وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى إيران (فيديو)

الشروق أونلاين
  • 261
  • 0
وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى إيران (فيديو)
من استقبال وزير الخارجية أحمد عطاف بطهران

حلّ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الجمعة، بطهران في زيارة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. 

وأفاد بيان وزارة الخارجية أن هذه الزيارة تندرج في إطار “تجسيد توجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس ابراهيم رئيسي”.

وأضاف البيان: “الرئيسان تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية”.

بالإضافة إلى “ترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ومن المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية، حسب البيان.

مقالات ذات صلة
الجوية الجزائرية تعلن تخفيضات في تذاكر الرحلات نحو اسطنبول

الجوية الجزائرية تعلن تخفيضات في تذاكر الرحلات نحو اسطنبول

الرئيس تبون يطلق مشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة “عدل”

الرئيس تبون يطلق مشروع إنجاز 14442 وحدة سكنية بصيغة “عدل”

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 07 جويلية 2023

أخبار الجزائر ليوم الجمعة 07 جويلية 2023

قطار “كوراديا” يعود إلى النشاط على خط بشار-وهران

قطار “كوراديا” يعود إلى النشاط على خط بشار-وهران

تقارير عن بعثات استعلامية تخص 9 وزارات على طاولة البرلمان

تقارير عن بعثات استعلامية تخص 9 وزارات على طاولة البرلمان

هذا ما قاله عطاف عن الوساطة الجزائرية بين روسيا وأوكرانيا

هذا ما قاله عطاف عن الوساطة الجزائرية بين روسيا وأوكرانيا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد