وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى إيران (فيديو)

من استقبال وزير الخارجية أحمد عطاف بطهران

حلّ وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، الجمعة، بطهران في زيارة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان وزارة الخارجية أن هذه الزيارة تندرج في إطار “تجسيد توجيهات قائدي البلدين، الرئيس عبد المجيد تبون والرئيس ابراهيم رئيسي”.

وأضاف البيان: “الرئيسان تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية”.

بالإضافة إلى “ترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي”.

ومن المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان. وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية، حسب البيان.