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الجزائر

وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى مالي (فيديو)

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الجزائري في زيارة إلى مالي (فيديو)
ح.م
عطاف في مالي

بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية، حلّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف مساء الثلاثاء، في عاصمة مالي باماكو.

الوزير عطاف يجري زيارة عمل إلى مالي، تندرج حسب بيان للوزارة، في إطار تعزيز العلاقات الثنائية ودعم السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار.

وانتقل الوزير الجزائري إلى مالي، مباشرة بعد إنهاء زيارته الرسمية إلى موريتانيا، بصفته مبعوثا للرئيس تبون أيضا.

وقام عطاف خلال زيارته إلى موريتانيا، بتسليم رسالة خطية من الرئيس تبون إلى نظيره الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

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