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الجزائر

وزير الخارجية الروسي في الجزائر الأسبوع المقبل

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الروسي في الجزائر الأسبوع المقبل
ح.م
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

من المتوقع أن يشرع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في زيارة عمل إلى الجزائر الأسبوع المقبل.

وقال المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، الثلاثاء، بأن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيقوم بزيارة عمل بداية من الأسبوع المقبل.

وقال بوغدانوف للصحفيين: “في يومي الأحد والاثنين (ستبدأ) رحلة وزير الخارجية سيرغي لافروف، إلى الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا”. حيث سيزور “إسرائيل” وفلسطين والجزائر والمغرب”.

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