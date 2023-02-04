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وزير الخارجية الروسي في جولة إفريقية

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الروسي في جولة إفريقية
أرشيف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف

يجري وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بداية من الأحد زيارات متتالية إلى 3 دول إفريقية هي مالي والسودان وموريتانيا، إلى جانب العراق.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام محلية، سيحلّ لافروف في العراق يوم الأحد 5 فيفري الجاري، مرفوقا بوفد حكومي، وممثلين لشركات استثمارية روسية.

وبعد العراق، يتوجّه الوزير الروسي إلى مالي يوم الإثنين، أين ستدوم زيارته ليومين. قبل أن يستكمل جولته بزيارة السودان يوم الأربعاء، حسب ما أكدته وكالة الأنباء الرسمية هناك.

ويتوقع أن يحلّ لافروف بموريتانيا يوم الخميس. وسبق لوزير الخارجية الروسي أن طاف بكلّ من مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا في جويلية الماضي. كما زار لافروف الجزائر قبل ذلك في شهر ماي.

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