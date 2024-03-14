وزير الخارجية السعودي يستقبل نظيره السوري

استقبل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، اليوم الخميس 14 مارس.

وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية، جرى خلال اللقاء “بحث مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.”

وأكد وزير الخارجية السوري، حسب ما نقلته الوكالة العربية السورية للأنباء، على “ضرورة دفع العلاقات بين البلدين الشقيقين على مختلف المستويات، بما يخدم مصلحة البلدين وشعبيهما.”

كما ناقش الوزيران، حسب ذات الوكالة، “الجهود التي تبذلها سورية لمتابعة عمل لجنة الاتصال العربية بشأن سورية والتحضير الجيد للاجتماع القادم للجنة الاتصال الذي سيعقد في بغداد.”

بعد أن ساءت العلاقات بين البلدين بداية من 2008، ظهرت بوادر إيجابية مع عام 2023 حيث زار وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية، فيصل المقداد، السعودية في أفريل 2023 أين التقى بنظيره السعودي.

وقد تبعت هذه الزيارة بالشروع في إجراءات إستئناف الخدمات القنصلية والرحلات الجوية بين البلدين، لتقرر بعدها المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية إعادة فتح السفارات بين البلدين في ماي 2023.