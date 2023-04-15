وزير الخارجية السوري: جئت لأعبّر عن الامتنان لوقوف الجزائر مع سوريا (فيديو)

وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ظهر السبت إلى الجزائر أين كان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية:

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف، اليوم بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره السوري، السيد فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، السيد بشار الأسد، لإبلاغ رسالة إلى أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

وأكد الوزير السوري في تصريح لوسائل الإعلام، أن سوريا والجزائر ترتبطان بعلاقات قوية ووثيقة، مشددا على أن المشاورات مع الجزائر لم تنقطع يوماً.

وقال المقداد:”المشاورات مع الجزائر لم تنقطع يوماً، ونحن بحاجة إلى تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية”. وأضاف الوزير السوري: “جئت هنا لأعبر عن المشاعر الصادقة للقيادة السورية وعلى رأسها سيادة الرئيس بشار الأسد تجاه الجزائر، وامتنانها لوقوف الجزائر مع سوريا كالعادة”.

وتابع فيصل المقداد: “الجزائر أول بلد أرسل فريق مؤهل وفادر وأنجز أعمال في مواجهة تداعيات الزلزال الأخير الذي ضرب بلدنا”.

وأردف المقداد: “لا يمكن وصف الدور العام الذي تقوم به الجزائر على كل المستويات فنحن وإياها نناضل نيابة عن كل العالم ضد الإرهاب، ونحن نعمل معا لمجابهة التحديات الراهنة”.

وسيجري وزير خارجية سوريا مباحثات مع القيادة الجزائرية بهدف تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافة إلى بحث آخر المستجدات والتطورات على الساحتين العربية والدولية وتنسيق المواقف بين البلدين.

وكان في استقبال الوزير المقداد لدى وصوله إلى مطار هواري بومدين الدولي، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج أحمد عطاف وسفير سوريا في الجزائر الدكتور نمير الغانم.