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الجزائر

وزير الخارجية السوري يشرع في زيارة إلى الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية السوري يشرع في زيارة إلى الجزائر
أرشيف
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد

وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ظهر السبت إلى الجزائر أين كان في استقباله وزير الخارجية أحمد عطاف.

وحسب بيان لوزارة الخارجية: استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم بالقاعة الشرفية بمطار هواري بومدين الدولي، نظيره السوري، السيد فيصل المقداد، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر بصفته مبعوثا خاصا لرئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، السيد بشار الأسد، لإبلاغ رسالة إلى أخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.

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