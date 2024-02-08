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وزير الخارجية الصحراوي في الجزائر

الشروق أونلاين
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وزير الخارجية الصحراوي في الجزائر
ح.م
عطاف مع وزير الخارجية الصحراوي

استقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف يوم الخميس، وزير الشؤون الخارجية بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية محمد سيداتي.

واستعرض الجانبان، حسب ما ذكره بيان للخارجية الجزائرية، آخر التطورات المتعلقة بقضية الصحراء الغربية على الصعيد الدبلوماسي.

“كما جددا دعمهما للأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ستافان دي ميستورا. نظير جهودهما الرامية إلى إحياء العملية السياسية لتسوية النزاع بالصحراء الغربية”.

وشدّد الوزيران في هذا الصدد على “ممارسة الشعب الصحراوي لحقه غير القابل للتصرف وغير القابل للتقادم في تقرير المصير. وفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن الأممين”.

“وانتهز الوزيران هاته الفرصة للتشاور حول أهم المسائل المدرجة ضمن جدول أعمال قمة الاتحاد الإفريقي المقبلة، والاجتماع الوزاري التحضيري لهذا الاستحقاق”، يضيف البيان.

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